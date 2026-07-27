Claves de la seguridad náutica: "El peor enemigo del navegante es el apuro"

Tras el hallazgo del cuerpo de Damián Giubu en las costas de Magdalena, que puso fin a seis semanas de búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata, el capitán de la Marina Mercante y especialista en seguridad de la navegación, Alejandro Kalfayán, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó las precauciones fundamentales que deben regir toda actividad náutica.

Si bien evitó emitir un juicio sobre el caso puntual por estar bajo investigación, utilizó el hecho como un "disparador" para generar conciencia sobre los riesgos en ríos y mares.

Para Kalfayán, existen dos pilares básicos para cualquier persona que decida salir al agua. El primero es la anticipación: el navegante debe prever todo lo posible respecto a su embarcación y al entorno.

"Tenemos que tratar de anticiparnos a todo lo que pueda suceder en nuestra embarcación y en el ambiente", señaló el capitán. Esto incluye un análisis riguroso de las condiciones meteorológicas antes de zarpar, entendiendo que muchas veces el deseo de salir a navegar no coincide con el día apropiado para hacerlo.

La segunda premisa es evitar la prisa. Según un viejo dicho citado por el especialista, "el peor enemigo del navegante es el apuro". Kalfayán advirtió que la mayoría de los errores ocurren cuando se intentan tomar atajos o ir más rápido para llegar a destino, lo que nubla el juicio necesario para tomar decisiones acertadas en situaciones de riesgo.

El especialista enfatizó que no se puede dejar lugar a la improvisación. Es vital cumplir con las directivas de la autoridad marítima, especialmente en lo que respecta a la capacidad de la embarcación, los elementos de seguridad, y el conocimiento de limitaciones.

Por otro lado, Kalfayán observó una tendencia peligrosa a confiar exclusivamente en el teléfono celular y explicó que, a diferencia de la radio marina (VHF), el celular no tiene cobertura en todas las zonas y solo permite la comunicación con una persona a la vez.

"Los equipos de radio han salvado muchas vidas", afirmó el capitán, resaltando que la radio permite que cualquier embarcación cercana escuche un pedido de auxilio, multiplicando las posibilidades de rescate inmediato.

Finalmente, el experto subrayó que la seguridad náutica requiere la misma atención que la seguridad vial.