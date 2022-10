Clausura del Mercado: “No vamos a dar marcha atrás”, dijo el intendente

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, dijo que “hay una historia de falencias que fuimos emparchando hasta que se pidió un informe a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y ese informe fue muy severo”.

El jefe comunal bahiense se refirió a la clausura del Mercado Municipal llevada a cabo la semana pasada y que motivó la protesta de los comerciantes que tenían sus negocios.

Gay (Juntos) decidió clausurar el mercado tras el documento hecho por la UTN y una empresa constructora que denuncia las graves falencias edilicias.

También te puede interesar: "Nos merecemos seguir trabajando"

-Cuando recibís un informe así lo cajoneas o tomás decisiones. Si la administración de (el exintendente, Gustavo) Bevilacqua no hubiera cajoneado el informe del estado de los árboles del Parque de Mayo, quizás Daiana Herlein (la adolescente de 15 años fallecida tras el golpe de un árbol) estaría con vida. No estoy dispuesto a cajonear un informe que me dice que el mercado tiene falencias. Ya Jaime Linares (intendente bahiense entre 1991-2003) había evaluado cerrarlo hace 20 años. No vamos a dar marcha atrás -agregó el intendente en declaraciones a Asociación Ilícita.

Acerca del futuro del mercado, el jefe comunal dijo que “vamos a ponerlo en valor. Veremos por dónde se puede empezar. Y darle a la comunidad un mercado modelo 2022, 23 0 24”.

-Estamos abiertos al diálogo con todos (los comerciantes). Queremos solucionar la situación.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Programa: “La mañana de Nacional”

Conductoras: Silvia Tonellotto y Virginia Calzada Frache

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12