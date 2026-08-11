Claudio Úbeda: "En Boca no hubo ni un conflicto en el trabajo con los jugadores, la relación fue muy cercana"

El exentrenador de Boca Claudio Úbeda en diálogo con el equipo de Pasión Nacional reflexionó sobre su paso por el club xeneize.

"Mi experiencia en Boca fue extraordinaria. Lo vivido ese año y pico fue muy fuerte. Crecimos como grupo de trabajo y pasaron muchas cosas positivas", expresó.

Sobre trabajar en conjunto al presidente de Boca Juniros Román Riquelme, el entrevistado dijo: "Es un mito que es difícil. Hemos hablado bastante con él, y no lo consideré un tema complejo".