Para ser Presidente de Independiente hay que ser un HdP

El candidato a Presidente de Independiente, Claudio Rudecindo, junto a su hija Delfina, candidata a Vocal, estuvieron presentes en los Estudios de Radio Nacional hablando sobre las elecciones del Rojo:

"Vamos a hacer una auditoria si ganamos a través de la Universidad de Buenos Aires sobre la últimas dos gestiones del club. Lastimosamente hoy se habla primero de lo económico y último lo deportivo".

"Somos auténticos de Independiente. Esto no es una cuestión de recursos y poder, sino de capacidad. El equipo de Gente de Independiente es el principal fundamento por el cual deberíamos condudir el club".

"Mi opinión de Hugo Moyano es que su hubiera hecho su primer mandato y se hubiera ido hoy sería la persona más buscada para ser candidato".

"No aceptaría una lista de unidad. Tuvimos contacto, pero es inviable. Para nadie era primero Independiente".

"La lista del oficialismo y la de Fabian Doman estuvieron reunidos hasta hace un rato. El sábado surgió un punto de un inconveniente de documentación. Se podría dar la paradoja de que Independiente elija un presidente y no puedan asumir".

"Conviví con Gallego, Ruggeri, Menotti, Falcioni y Burruchaga. Los que más saben de fútbol son los jugadores. Yo los escucho, lo veo, pero además de un consejo debe haber un dirigente encargado de la parte económica".

"Tengo la propuesta escrita para Harold Mayne-Nicholls en caso de ganar para ofrecerle el cargo de Generente General del club".

"Si alguiene a traer 30 millones de USD es para llevarse algo más grande. Independiente tiene recursos que debe recuperar".

"Verón cobró en Independiente, pero se dio los derechos del juicio a alguien que sigue interesado en el juicio".

"Bochini no juega para ninguna lista. Es Independiente".

"Hay gente que vive de su fama y otra que vive de su prestigio. Yo no soy famoso. Me cruzo a los socios, llego caminando, tengo mi ubicación. No vamos a poner en riesgo lo que más deseamos que es ir a la cancha".

"De los 12 futbolistas que vencen el contrato algunos son prescindibles. Con otros ya hemos charlado porque tenemos vínculo y la intención es que sigan".

"Con Ducatenzeiler a veces me llevo bien y otras veces no. Compartí una lista con él. Aprendí, pero hubo una división, una elección Independiente. Hoy me toca representar a mí a Gente de Independiente".

"Amo a Independiente. La pasión la heredé de Claudio. La partida de nacimiento la firmó mi abuelo porque mi papá fue a hacerme socia de Independiente. Yo me quiero involucrar y participar activamente. Quiero presencia de mujeres y jóvenes en el club".

"No tengo contacto con la barra de Independiente. No voy a pelear la batalla equivocada en el momento equivocado como lo ya lo hizo el club. Arrancamos por lo financiero, institucional y el fútbol. A las barras no podemos enfrentarla solos".