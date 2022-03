El ex futbolista y actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires, tenía 13 años cuando su hermano fue desaparecido por los militares en la última dictadura. "Los desaparecidos no mueren porque están en la memoria de uno. Este pueblo tomó consciencia y no va a permitir que vuelva a pasar", afirma Morresi. Escuchá la nota completa.

El Mañana con Mex Urtizberea, lunes a viernes de 9 a 12hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937