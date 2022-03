Claudio Mohr: "No hay un lugar ideal para ubicar la máquina"

Tras la reunión con senadores en la que se detalló el avance del proceso de restructuración del transporte en Salta, el presidente de Saeta, Claudio Mohr, se refirió a las acciones que analizan para mejorar la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta los reclamos de choferes tras un siniestro que provocó la muerte de una pasajera de la línea 7B.

Respecto a la ubicación de las máquinas lectoras de tarjetas dijo que “no hay un lugar ideal” para colocarlas, y contó que la actual ubicación data de hace cinco años. “Se daban situaciones en las que el conductor no veía si la persona estaba agarrada o no, muchas personas no pagaban”, explicó. Dijo también que la caída de la pasajera ocurrida el 7 de marzo no fue por la ubicación de la máquina, sino porque la conductora del coche no cerró la puerta.

DESCARGAR

PROGRAMA: El Despertador Nacional

CONDUCE: Coco Reyes

LOCUCIÓN: Lizzi Quintar

DEPORTES: Fernanda Navarro

PÁGINA WEB: Melina Sola

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 7 a 9 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza