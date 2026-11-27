En los estudios de Radio Nacional, conversó con Nora Briozzo sobre su presente y su trayectoria que sigue marcando tendencia. Autodidacta y formado en arquitectura antes de descubrir su verdadera vocación, empezó cortando vestidos de novia en su casa de Villa Crespo y hoy lleva más de treinta años al frente de su emblemático atelier de Recoleta.

Con un estilo inconfundible marcado por el brillo, el trabajo artesanal y la sastrería impecable, Claudio Cosano vistió durante décadas a las máximas divas de nuestro país —como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán— y en este 2026 sigue marcando tendencia con su colección Permanencia y su lugar como figura histórica de La Jaula de la Moda.