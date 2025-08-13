Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien quedó detenido de forma inmediata tras conocerse el fallo. La lectura del veredicto se realizó en la mañana de este miércoles y contó con la ausencia de la modelo y conductora, que no participó de la audiencia.

La causa judicial, que tuvo un importante seguimiento mediático, se desarrolló en el marco de denuncias que Prandi había presentado contra su expareja por diversos hechos de abuso. Tras las instancias de debate y la valoración de las pruebas, los jueces resolvieron imponer una pena que implica su cumplimiento efectivo.

La detención se produjo en la misma sala de audiencias, luego de que el tribunal ordenara la inmediata prisión del condenado. La resolución cierra una etapa clave del proceso, aunque la defensa podría apelar el fallo en instancias superiores.

La resolución, estuvo a cargo de Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, se comunicó apenas pasadas a las 11:30. El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.