Claudia Lomeña, voz del amor y la independencia artística desde San Andrés de Giles

En una emotiva entrevista con Mariano del Mazo y Mariana Fossati en La tarde de la Folklórica, la cantautora, multiinstrumentista y docente Claudia Lomeña compartió su historia, su música y el lanzamiento de su nuevo tema "Tan solo amor", una pieza con ritmo de candombe y mensaje luminoso.

Desde su ciudad natal, San Andrés de Giles, Lomeña reflexionó sobre el camino de la autogestión artística, el vínculo con sus raíces familiares, el desafío de sostener una carrera musical siendo madre y trabajadora, y el sentido profundo de “conectar” con su público. "Cuando hay pasión, hay ganas de vivir, y todo lo demás se resuelve", dijo.

El nuevo single, lanzado el 11 de julio, vino acompañado de un videoclip casero y colectivo, protagonizado por familiares, vecinos y músicos, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. En vivo en Nacional Folklórica, Claudia interpretó su obra junto al bajista Octavio Paulino, cerrando con una versión bien popular que emocionó al aire.

Lomeña se encuentra además trabajando en un disco de canciones propias que se está “autoconstruyendo”, canción a canción, desde lo sonoro y lo visual.