Claudia Chamudis obtuvo el segundo lugar en el Mundial de Escritura

La escritora santafesina Claudia Chamudis acaba de lograr el segundo lugar en la octava edición del Mundial de Escritura, por el cuento “Oración del remanso”. Entrevistada por Sospechosamente Light, la Profesora en Letras y Magíster en Semiótica detalló la dinámica del certamen, organizado por Santiago Llach, que reunió a más de 11.000 personas de 65 países. "Me inscribí en un equipo. Durante una semana a las 6 de la mañana ponen una consigna y cada uno tiene que escribir un texto de mínimo 3.000 caracteres. La idea es que todos escriban todos los días", explicó.

Según recreó, "la consigna de ese día era el título de tu canción favorita. Yo no soy creyente, la única oración que me sé de memoria es esa canción", dijo en referencia a la composición de Jorge Fandermole. "Extrañaba eso de escribir bajo consignas. Tiene que ver con lo lúdico, con leerse entre todos. Yo retomé la escritura después de 30 años de no escribir ficción. Vi que la literatura podía circular viva, socialmente", recordó.

Claudia también habló de los insumos académicos que fue incorporando en su obra y de la conexión que estableció con su entorno, Empalme San Carlos. Sobre el oficio, manifestó: "Siempre estoy escribiendo algo. De a poquito, la literatura va ocupando más tiempo de mi vida", y anticipó que en 2023 publicará su primera novela.