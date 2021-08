Claudia Cesaroni: “La Corte Suprema de Justicia no es una corte de dioses”

La abogada Claudia Cesaroni se refirió en el programa Justicia en Sintonía de Radio Nacional al trabajo que realiza: “trabajo con la ejecución de la pena es decir cuando una persona ya está condenada. Soy abogada en un caso de un chico que fue condenado a 34 años de prisión, se trata de Victor Hugo Valdéz por delitos cometidos cuando tenía 17 años, sucedieron en el 2008, nosotros conocimos el caso y lo tomamos, fue a través de su hermana que nos enteramos del tema. Hacía varios años que estaba detenido y no veía a sus dos hijas chiquitas, él vivía en la villa 31 y estaba detenido en Resistencia. Lo entrevistamos y le propuse trabajar para que se revise su condena, pero los años pasan y esas personas sufren en sus cuerpos. Intentamos un recurso que llegó a la Corte Suprema que después de 2 años lo negó, eso es parte de la locura del sistema y nos intiman al pago de cien mil pesos. En otros casos la Corte toma decisiones mucho más rápido. Víctor era un niño y debe ser atendido en forma diferente a un adulto. La pena nunca pudo ser de 34 años y es más alta que la que reciben muchos genocidas. Es un mensaje muy fuerte. Esto es similar a la Perspectiva de Género porque sucede con niños, y niños pobres, esa condición no fue tenida en cuenta en el momento de la condena. La Corte no es una corte de dioses y debe adecuarse a la ley. Lo que es una injusticia e inequidad absoluta es que la Corte no tenga plazos para resolver mientras que intima con plazos perentorios a los abogados. Encima cuando contestan lo hacen de una manera abusiva. La Argentina ya fue condenada por aplicar penas ilegales a adolescentes, fue en el 2013, ahora le estamos diciendo a la Corte si puede hacer algo para que eso no se repita”, terminó.

