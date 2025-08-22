En Saint-Germain-en-Laye, el 22 de agosto de 1862 nace Claude Debussy, dicho de un modo muy simple, uno de los músicos más admirables de la historia; como extenderse sería redundante, pasemos a escuchar, y ver, su Arabesque Nº 1 en la versión de Hélène Grimaud.

Además, un 22 de agosto de los siguientes años

1599 en Roma, muere Luca Marenzio, compositor italiano, de los más notables madrigalistas del Renacimiento tardío.

1928 en Mödrath, nace Karlheinz Stockhausen, junto a Pierre Boulez, el compositor más emblemático de la vanguardia musical europea posterior a la Segunda Guerra Mundial.

1979 con muy buena recepción, en Londres, Michael Tippett estrena el Triple Concierto para violín, viola, chelo y orquesta.