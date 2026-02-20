Citaron a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país

La Justicia avanzó en una causa por presunta evasión que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quienes se les dictó citación a indagatoria y la prohibición de salida del país. La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante tras una solicitud de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de una investigación por supuesta retención indebida de aportes entre 2024 y 2025.

El director de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, dialogó con el equipo de Primer round y explicó el alcance institucional del caso, en un contexto donde se analizan responsabilidades vinculadas al manejo de obligaciones fiscales y aportes. Además, subrayó que "se rechazó el cambio de domicilio porque es falso, es un baldío".

La causa se tramita en el fuero Penal Económico y se centra en la hipótesis de que se habrían retenido aportes sin su posterior depósito, lo que configuraría una posible figura de evasión. La citación a indagatoria implica que los involucrados deberán presentarse ante el magistrado para ejercer su derecho de defensa, mientras que la prohibición de salida del país apunta a garantizar su sujeción al proceso.

El expediente continúa su curso y será la Justicia la que determine si corresponde avanzar hacia un eventual procesamiento o archivar la causa, en función de las pruebas reunidas durante la investigación.