Cinq millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2021 en Amérique latine, ce qui porte le nombre total de personnes dans cette condition de 81 à 86 millions.

"L'extrême pauvreté dans la région grimpe à 86 millions de personnes en 2021, en raison de l'aggravation de la crise sociale et sanitaire résultant de la pandémie", a indiqué la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

Le Brésil et le Costa Rica sont les pays les plus affectés en raison de la réduction des aides publiques, tandis que le Chili et la République dominicaine mantiennent leurs niveaux, soutenus par la continuité des transferts fiscaux.

Selon la CEPALC, le taux d'augmentation de l'extrême pauvreté représente "un recul de 27 ans" dans la progression des indicateurs.