Cinofilia, mucho más que amar a los perros

El término proviene de las palabras griegas kyon (perro) y philia (amor); abarca el amor a estos animales, el estudio de las razas caninas, su salud genética, temperamento y bienestar además de la cría responsable. Para conocer más sobre este tema, el equipo de Korol en el Aire charló con un especialista que tiene más de 20 años de trayectoria, preside el Kennel Club Argentino desde 2008 y es un reconocido juez internacional.

Miguel Ángel Nodar es, a su vez, creador de manuales y plataformas digitales especializadas en crianza y bienestar animal.

En la charla, explicó que la cinofilia “no es una ciencia en sí misma, pero estudia lo que tiene que ver con los perros, las razas y la crianza ética y responsable”.

Respecto a las razas de los perros que se eligen como mascotas, explicó que “si bien no hay un estudio científico a tal fin, por análisis sociológico más que modas hay tendencias culturales”.

"Un perro grande no debería vivir en un departamento, por más que lo saques a pasear", indicó.

"Excepto determinadas razas que se han criado como perros de compañía, otros se han criado con una función original distinta. Sean chicos o grandes, en su cabeza son todos perros y hay una parte que es instintiva, es innata".

"El perro está para que lo disfrutemos, es muy importante que puedan interactuar con congéneres".

"Elegí con conciencia", aconsejó investigar las distintas razas y características de manera que se adapte a la vida propia.

"La patología de hoy es humanizar a los perros, es el problema más grande que existe", advirtió.