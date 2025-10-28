Cinco provincias bajo alerta por tormentas, lluvias y vientos intensos

En el marco de un nuevo descenso térmico y jornadas marcadas por fuertes vientos en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos que afectarán a cinco provincias. Según el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia contempla “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En el norte de Misiones rige una alerta por tormentas que podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ocasional granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados localmente. En tanto, Tucumán y el centro de Salta permanecen bajo alerta por lluvias persistentes, con valores de precipitación de entre 25 y 40 milímetros, especialmente en zonas serranas. Por su parte, el noreste de Santa Cruz y la costa este de Chubut se encuentran alcanzados por una advertencia por viento, con ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora.

El SMN recomendó extremar precauciones en las áreas afectadas. Para las tormentas, sugiere evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos y retirar objetos que impidan el drenaje del agua. En el caso de las lluvias, recomienda no sacar la basura y mantenerse alejado de zonas costeras o ribereñas. Frente a los vientos, aconseja asegurar elementos sueltos, permanecer bajo techo y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, se prevé una jornada fresca y húmeda, con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana y el mediodía podrían registrarse lloviznas aisladas, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado hacia la tarde y la noche. En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 3°C de mínima en Mendoza y los 23°C de máxima en Misiones, con condiciones variables según la región.