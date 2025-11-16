Cinco aceites de oliva argentinos, entre los mejores del hemisferio sur

El Consejo Oleícola Internacional (COI) premió la calidad de los aceites de oliva del hemisferio sur en la edición 2025 de los Premios Mario Solinas y la Argentina, Uruguay y Brasil recibieron los máximos galardones.

“El hemisferio sur representa una nueva frontera para la olivicultura mundial; países como Argentina, Uruguay y Brasil están demostrando que es posible producir aceites de oliva vírgen extra de altísima calidad, adaptados a sus propios territorios y con una identidad sensorial única”, señaló el director ejecutivo adjunto del COI, Abderraouf Laajimi.

A esta edición se presentaron 30 aceites procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Sudáfrica, que fueron evaluados por un jurado internacional que valoró las sensaciones olfativas, gustativas y retronasales, así como la armonía, complejidad y persistencia de cada muestra.

Cinco aceites argentinos se destacaron, confirmando el liderazgo del país tanto en producción como en elaboración y comercialización de aceites de alta calidad.

Familia Zuccardi-La Agrícola (Mendoza) obtuvo el Primer Premio en la categoría Verde intenso, mientras que Agroliva (Buenos Aires) se alzó con el Primer Premio en la categoría Maduro.

También fueron reconocidos Solfrut (San Juan) como primer finalista de la categoría Verde ligero y Molinos Río de la Plata (Buenos Aires) como primer finalista en la categoría Envasadores.

Y Diego Roberto Hollender (Buenos Aires) resultó tercer finalista de la categoría Verde medio.

Uruguay destacó también como uno de los polos más dinámicos de las nuevas regionaes olivareras con cuatro galardones; y dos aceites procedentes de Brasil fueron reconocidos por su calidad y la singularidad sensorial en una ceremonia celebrada en San Juan, Argentina.

Los aceites premiados muestran la gran diversidad de perfiles sensoriales que caracteriza al hemisferio sur: desde frutados verdes intensos y complejos, con notas herbáceas y de almendra, hasta frutados maduros más dulces y redondos.

Esta variedad refleja el potencial de los olivares de la región y la capacidad de los productores para combinar innovación y sostenibilidad en entornos climáticos diversos.

Los Premios a la Calidad Mario Solinas celebran este año un cuarto de siglo desde que el COI decidiera impulsar un reconocimiento al compromiso, la destreza y la experiencia de productores, envasadores y distribuidores, así como contribuir a que el consumidor conozca la amplia gama de sabores y aromas presentes en los aceites virgen extra.

El COI fue creado en 1959 bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir de manera decisiva al desarrollo sostenible del sector, promoviendo la calidad, la investigación y el comercio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.