Cierre de año e inicio de 2026: ¿Cómo utilizar la programación neurolingüística en el proceso para alcanzar objetivos?

La entrenadora en programación neurolingüística y Coach Ontológico, especializada en clima y cultura laboral Natasha Rendine conversó con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional y habló sobre los procesos para alcanzar objetivos y lograr hacer "buenos cierres de año".

"Tendemos a poner los resultados en la identidad y eso lleva a una sensación de frustración enorme. Cuando no los alcanzamos, empezamos a hablar de nosotros, en vez de las estrategias o de lo que hicimos", advirtió.

"Lo primero que es importante es analizar: qué hice para alcanzar el objetivo. Quizás logré un pequeño hito en ese proceso. Luego entender ¿cómo lo hice?. Y lo que no logré, ¿fue porque lo que hice no alcanzó?. ¿Tengo que hacer algo distinto? Esas preguntas llevan a un análisis y nos llevan al aprendizaje", explicó Rendine.

Otra de las cuestiones a tomar en cuenta son las emociones: "Cualquier cosa que hagamos debemos entender ese motor. ¿Hubo de las que me limitaron o me ilimitaron? Si me dije mucho que no podía, me empezó a dar miedo o angustia, y me corrí del proyecto, en vez de seguir avanzando por ahí".

Entre los tips para encarar los objetivos de 2026, la especialista mencionó "el lenguaje positivo, sensorializar las imágenes, que dependa de vos".