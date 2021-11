Cierre de año del taller de canto Re Si en Radio Nacional

Este sábado se realizo en los estudios de Radio Nacional Rio Turbio, el cierre de anual del taller de canto de Rio Turbio, perteneciente a la Escuela Provincial de Música Re Si.

La primera presentación fue para los alumnos de seis y once años de edad, junto con la directora de coro Licenciada y profesora de Educación Musical, Natalia Gardella .

"Estoy muy feliz de poder hacer esta primer presentación con los chicos y chicas del coro, estamos un encisos y nerviosos porque es nuestra primera presentación en vivo", expresó la profesora.

Además estuvo la profesora de educación especial y cantautora Marcela Alfaro a cargo de lo que fue la segunda presentación del grupo de taller de canto de los alumnos de catorce y veinte años.

"La verdad que estoy muy contenta porque los niños se sienten como en casa, muchísimas gracias como han preparado todo, como dijo la profe, es una primera experiencia por eso elegimos Radio Nacional , porque nos parecía no estar tan expuestos en público con personas. Así que desde la radio es mucho mas progresivo".

"Estamos muy contentos de como nos han recibido y todo lo que han preparado para ellos", finalizó.

El evento conto con cuatro canciones de cada taller y para cerrar estuvieron Cati Santos y Santos Ramírez en dúo, interpretando cinco canciones folclóricas.

"Canto desde los siete y canto porque es lo que me gusta, nunca tuve ningún otro motivo, ni fui a ninguna escuela o algo relacionado, simplemente es lo que me encanta y me hace feliz ", dijo Cati.

Para finalizar brindó unas palabras la profesora Marcela Alfaro; "Ha costado mucho trabajar en estas condiciones, en esta situación que ha vivido el mundo, nos ha sido fácil, pero como les decía, cuando uno le pone el corazón y el alma a las cosas que hace, los cambios, uno se va acomodando, volviéndose a re organizar pero los jóvenes están ahí esperándonos, ellos son los que mas nos empujan y nos dan fuerzas", concluyó.

Conducción: Claudio Martin Adolfo y Verónica Carrizo