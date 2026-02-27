ENTREVISTA A MARIO SOLIS

27/02/2026

Cierra el Festival de Viña del Mar

Mon Laferte recibió este jueves el máximo galardón del festival, la Gaviota de Platino.Se convirtió en la sexta artista en la historia del festival en obtenerla (uniéndose a Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández). El "Monstruo" la pidió desde antes de que empezara a cantar.

 

Mario Solis, periodista chileno, en diálogo con 100% Nora, contó todos los detalles del festival musical más importante de Chile: "creo que le faltaba un poco de recorrido a Mon para recibir semejante distinción. Una hora antes del show ya se sabía que iba a recibir el premio".

Este viernes cerrará el festival con una noche cargada de artistas argentinos: Paulo Londra, Pastor Rocha y Milo J.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es el evento musical más grande e influyente de Latinoamérica. Su importancia radica en que actúa como un "validador" de carreras: un artista que triunfa en la Quinta Vergara se consagra a nivel continental.

 

 