Cientos de argentinos salieron a las calles a celebrar el subcampeonato

En el Obelisco, como epicentro de los festejos, y en las principales ciudades del país, los hinchas salieron de todos modos a agradecer el subcampeonato y el desempeño de la Selección Nacional a lo largo de la Copa del Mundo.

Con banderas, pancartas e imágenes de los jugadores y pese a las bajas temperaturas, las familias argentinas se concentraron en los puntos neurálgicos de cada rincón del territorio nacional, principalmente en el Obelisco, para alentar al plantel liderado por Lionel Messi, que no pudo contra España pero que enfrentó un partido con hidalguía que se definió en el tiempo suplementario.

Si bien España fue superior en lo futbolístico, Argentina se lo complicó hasta el último minuto y no le hizo fácil el triunfo.

Al término del partido, el técnico Lionel Scaloni se quebró ante los periodistas cuando tuvo que hablar del gran equipo que le tocó dirigir.

"Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento", expresó Scaloni bañado en llanto.

Acto seguido, el DT tuvo que abandonar la conferencia de prensa porque no pudo contener el llanto.

Muchos hinchas, entrevistados en las calles, consideraron el resultado y el título de subcampeón como una victoria más, de las tantas que obtuvo esta Selección en la era Scaloni.

"Lo dieron todo, gracias Messi, no queremos que te vayas", fue el testimonio que más sintetizó el sentimiento de los argentinos.