Ciento setenta voces para la historia: la intimidad de la vigilia en Luján y el coro que emocionó al Papa

Con mate en mano, carpas improvisadas sobre los adoquines y el eco de las guitarras resonando desde la madrugada, miles de peregrinos convirtieron a la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján en el epicentro espiritual de la despedida del Papa León XIV de suelo argentino.

Desde las primeras horas de la tarde del martes, las inmediaciones del santuario comenzaron a transformarse en un campamento gigante.

Familias enteras llegadas desde distintos puntos del país, grupos parroquiales con banderas celestes y blancas y jóvenes con mochilas al hombro desafiaron el fresco de la noche bonaerense para asegurarse un lugar frente al altar mayor.

El aroma a tortas fritas recién hechas se mezclaba con el humo de los sahumerios y el murmullo constante de los rezos en la denominada "Zona 0" y los patios del santuario, especialmente reabiertos para contener a la multitud.

Una vigilia a pura música y fe popular

La espera hacia la misa de cierre de este miércoles estuvo marcada por una verdadera fiesta cultural. Durante la noche, un camino de antorchas iluminó el corredor central de la plaza al paso de la Virgen Peregrina, mientras dos escenarios alternaban propuestas artísticas que mantuvieron despiertos a los fieles hasta la madrugada. Por allí pasaron referentes del folclore y la música popular como la dupla de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, Los Campedrinos y Daniel Poli.

Ya con las primeras luces del alba y el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor, la emoción se volvió palpable. La voz de Luciano Pereyra —hijo pródigo de la ciudad— quebró el silencio matinal durante la previa, preparando el clima para el arribo del Sumo Pontífice en el papamóvil tras su paso por el penal de Devoto.

"Salimos ayer a la tarde desde el conurbano con lo puesto y una reposera. No dormimos nada, pero ver pasar el papamóvil tan cerca y escuchar a toda esta gente cantar al unísono te hace olvidar el cansancio y el frío", relató Anabela García, una docente que peregrinó junto a un grupo de jóvenes cargando su guitarra al hombro para animar la caminata.

El milagro de las 170 voces: del teatro infantil al altar papal

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la jornada tuvo como protagonistas a los anfitriones musicales de la liturgia. Encabezado por el Coro Municipal de Cámara "Ernesto Storani" —una agrupación local con once años de historia que nació acompañando una comedia infantil y hoy es orgullo cultural de la ciudad—, un imponente ensamble de 170 músicos y coreutas le cantó al Papa durante la celebración eucarística.

Para los integrantes del coro, acostumbrados a brindar los tradicionales Conciertos del Árbol Solo una vez al mes dentro del templo, el desafío técnico estuvo atravesado por una carga emotiva difícil de contener.

Durante los ensayos previos de piezas como Ven y Reina, Jesús Eucaristía y la Ave María Sumampa (compuesta en 2021), varios coreutas confesaron su temor a que las lágrimas les impidieran entonar las notas frente al Pontífice.

"No sentimos que estemos cantando para el Papa; estamos cantando para la gente, en ocasión de la visita del Papa", explicó con humildad y orgullo Santiago Rosso, director de la agrupación, resumiendo el espíritu que sobrevoló la plaza. Y agregó sobre la mística del momento: "Ensayamos, estudiamos, corregimos y repetimos, pero llega un instante en que todo ese trabajo técnico deja lugar a algo que no podemos controlar del todo. La música empieza a decir algo más profundo que las propias palabras".

Cuando las 170 voces se unieron junto a la multitud para entonar Alma Misionera, el canto colectivo selló una postal histórica para Luján, ciudad que no recibía a un Pontífice desde la recordada visita de Juan Pablo II en 1982.