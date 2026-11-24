Científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata detectaron una nueva variante de COVID en Argentina. La médica infectóloga del Hospital Central de San Isidro Bárbara Broese, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, y dio detalles de la nueva variante.

"Todavía no hay evidencia de que genere una enfermedad más grave; si bien la particularidad es que viene circulando en América del Norte, se detectaron 3 casos en la provincia de Buenos Aires. Está bajo vigilancia", dijo.

Broese además mencionó que la vacuna sigue siendo "eficaz" y eso fue demostrado en los estudios de laboratorio.

"No es para alarmarse lo de la nueva variante sino para informarse. Las embarazadas, los inmuno comprometidos, y los mayores de 65 años, son los que se deben vacunar cada 6 meses. El resto de los mortales nos debemos vacunar una vez por año", agregó.