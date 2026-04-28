Entrevista a Claudia Nonaka

28/04/2026

Científicos argentinos identifican seis casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro

Un equipo de científicos argentinos logró identificar seis casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro, un hallazgo que genera interés en la comunidad médica y científica por sus implicancias en el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

La jefa de Hematología del Hospital Posadas, Claudia Nonaka, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y explicó el alcance del descubrimiento, al destacar la importancia de estos estudios para mejorar la compatibilidad en transfusiones y la atención clínica.

"La gran mayoría de las personas conocemos como grupos sanguíneos a los que son el grupo ABO y el Rh. Lo que pasa es que hay algún porcentaje de la población, distribuida en partes del mundo, que carece de los marcadores de estos antígenos que el 99.9% de la población los tiene presentes", dijo.

Según detalló, los grupos sanguíneos raros presentan características poco frecuentes en la población, lo que puede dificultar la disponibilidad de donantes compatibles y requerir registros específicos para su seguimiento.

"Es muy importante identificar quiénes son estas personas porque hay que agruparlos, tienen que contar con esa información y en el momento de recibir una transfusión hay que recibir exactamente la que comparta ese mismo perfil", agregó.

El hallazgo fue posible gracias a avances en técnicas de análisis inmunohematológico y genético, que permiten detectar variantes que antes pasaban inadvertidas.

Desde el ámbito médico subrayan que estos descubrimientos contribuyen a fortalecer los bancos de sangre y a optimizar los protocolos de transfusión, especialmente en pacientes con patologías complejas.