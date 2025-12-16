Científicos argentinos detectaron altos niveles de contaminación por fármacos en cursos de agua de Buenos Aires

Científicos argentinos detectaron altos niveles de contaminación por fármacos como antiepilépticos, paracetamol y viagra, incluso por encima de la media global, en distintos cursos de agua de la región metropolitana de Buenos Aires que desembocan en el Río de La Plata.

El investigador del CONICET y profesor adjunto de la UNLP, Pedro Carriquiriborde, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "se trata de una investigación inédita en América del Sur por la magnitud de la muestra en términos de número de fármacos y sitios analizados. Además, fue llevada adelante en siete cursos de agua de la región metropolitana de Buenos Aires, que alberga a unos 15 millones de personas".

El estudio científico, publicado recientemente en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, comprobó que los niveles detectados de paracetamol, carbamazepine (antipiléptico) y atenolol (hipertensión arterial y arritmias) en aguas superficiales de la región metropolitana de Buenos Aires están entre los más altos del mundo.

Carriquiriborde indicó que "el caso del paracetamol es llamativo: los residuos de ese medicamento aquí son altísimos comparados con los niveles internacionales, lo cual indica una ingesta mucho mayor".