Científica argentina alerta sobre la acción de contaminantes industriales en las bacterias del intestino

Según un estudio realizado en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), más de 150 sustancias químicas tienen efectos tóxicos sobre las bacterias que habitan el intestino humano. Entre estas sustancias se incluyen insecticidas, pesticidas y retardantes de llama de uso común en la industria. Indra Roux, quien es egresada de la Universidad Nacional de Quilmes y parte de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Cambridge, lideró dicho estudio y habló con Diego Ramos sobre los alcances del mismo.

"Evaluamos más de 1000 químicos contaminantes que entran a nuestro cuerpo a través de la comida o el agua. Observamos varios casos, en los que pesticidas o contaminantes de origen industrial tenían actividad antibiótica contra bacterias", mencionó.

"La composición de nuestro microbioma está muy ligada a nuestra salud. Y el mismo cambia en base a factores externos, por ejemplo qué comemos o a qué químicos estamos expuestos", dijo.

La investigación incluyó el análisis de más de 1.000 sustancias químicas en 22 especies de bacterias intestinales. El conjunto de estas bacterias conocido como microbioma intestinal humano está compuesto por alrededor de 4500 tipos diferentes, todas ellas responsables del correcto funcionamiento del organismo. Cuando se desequilibra, puede tener consecuencias de amplio alcance para la salud, como problemas digestivos, obesidad y efectos en el sistema inmune.