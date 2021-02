Ciência e Meio Ambiente

Jorge Coghlan, diretor do Observatório Astronômico CODE na província argentina de Santa Fé, considerou “histórica” a chegada a Marte da nave espacial Marte 2020 da NASA, com o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity Mars. Ele também observou que se espera que “na década de 30, deste século, o homem possa fazer sua primeira viagem humana ao planeta vermelho”.

Por outra parte, cientistas argentinas estudando metodologias de sepultamento em populações pré-hispânicas registraram doze túmulos dentre 6.000 e 1.300 anos a.P. (antes do presente) no Vale del Cajón, na província de Catamarca, no noroeste da Argentina. Os locais pertencem a comunidades que habitavam a região há mais de 2.000 anos.

Escute, a seguir, informações de destaque do âmbito científico argentino.

