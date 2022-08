Ciencia al Día: litio y Big Data

En esta edición de Ciencia al Día, nuestra periodista especializada, Diana Costanzo, entrevistó al presidente de YPF Tecnología (Y-Tec), Roberto Salvarezza, sobre el potencial de Argentina con sus reservas de litio y las posibilidades de explotación e intercambio comercial hacia el mundo. Con la apertura de las reservas en el norte del país, Argentina se convertirá en el mayor productor de litio del mundo, un mineral clave en el desarrollo de baterías y soportes tecnológicos.

En la segunda parte del micro, entrevista con Verónica Xhardez, investigadora sobre Big Data y datos abiertos que junto a su equipo trabajan en el proyecto Arphai (Argentinean Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention -Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos).

Con este proyecto, buscan desarrollar herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos que permitan anticipar y detectar potenciales brotes epidémicos a partir de un elemento clave: los datos "anónimos" de historias clínicas electrónicas.

Conducción: Diana Costanzo

Producción: Silvana Avellaneda

Operación Técnica. Guillermo Vega

Web: Pedro Aráoz