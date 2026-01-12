Ciencia al Dia

Las personas con síntomas depresivos tienen más riesgo de desarrollar infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Para conocer más sobre el tema, la periodista científica Diana Costanzo entrevistó al médico cardiólogo Omar Prieto, exdirector y actual asesor del Consejo de Aspectos Psicosociales de la SAC.

En el segundo bloque, Costanzo abordó un estudio liderado por científicos argentinos que mostró que la estimulación con luz y sonido intermitentes promueve el desarrollo de nuevas neuronas en cerebros envejecidos.

El trabajo fue realizado en animales y podría tener impacto en el futuro en tratamientos para la enfermedad de Alzheimer.