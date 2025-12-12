Ciencia al Día

Se confirmó un caso de sarampión en la provincia de Entre Ríos (limítrofe con Brasil), en el contexto de un incremento de los brotes en varios países.

Por esto, nuestra periodista científica Diana Costanzo conversó con el médico pediatra Fernando Burgos acerca de la importancia de la vacunación para prevenir la transmisión de esta enfermedad.

Mientras, en el hemisferio norte, con la llegada del invierno, se registra un incremento anticipado con respecto a otros años de los casos de gripe, debido a la nueva variante H3N2 subclado K.

Los sistemas de salud fueron reforzados y se han dispuesto medidas de cuidado en varios países.