Ciencia al Día

En la Argentina se estima que 140 mil personas viven con VIH pero alrededor de 15% desconoce su diagnóstico.

Los especialistas insisten en la importancia de la prevención, el testeo y el acceso a los tratamientos.

En Rae-Argentina al Mundo, nuestra periodista científica, Diana Costanzo, conversó con Miguel Pedrola, director científico de AHF para América Latina y el Caribe.

En el segundo bloque, las vacunas son comparables al agua potable: evitan millones de muertes.

El XXI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica SLIPE 2025 reunió a líderes en pediatría e inmunizaciones para debatir estrategias innovadoras que permitan mejorar las coberturas de vacunación y enfrentar los desafíos en la prevención de enfermedades.