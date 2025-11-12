Ciencia al Día

Al menos la mitad de los cánceres se curan y otros pueden convertirse en una enfermedad crónica. Por eso, es importante el diagnóstico temprano y el acceso a los tratamientos que han avanzado en línea con la medicina de precisión y la inmunoterapia.

Además, los diferentes tipos de tumores se relacionan con el envejecimiento de la población, lo que requiere de un abordaje integral.

Para conocer más en Rae en español, nuestra periodista científica Diana Costanzo dialogó con el médico oncólogo clínico Diego Kaen.

En el segundo bloque, todo acerca del Premio L´Oreal UNECO Por las Mujeres en la Ciencia otorgado a la científica argentina Gabriela Pagnussat, del Instituto de Investigaciones Biológicas de Mar del Plata por el diseño de una modificación genética que permite que las plantas resistan a las olas de calor.