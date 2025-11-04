Ciencia al Dia

Especialistas advierten sobre el consumo de suplementos dietéticos sin control médico.
Por esto, nuestra periodista científica, Diana Costanzo, conversó con el doctor Alejandro Vilches, integrante de la Federación Argentina de Cardiología.
En el segundo bloque, una investigación publicada en la revista Nature describió un efecto inesperado de las vacunas de ARNm contra la covid en pacientes con cáncer que siguen un tratamiento con inmunoterapia: mejoró la perspectiva de vida de las personas que recibieron esas dosis.