Ciencia al Día

La ciudad de Buenos Aires fue sede del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos.

La gestión de los residuos urbanos y su relación con el ambiente fue uno de los ejes de debate. En Rae, nuestra periodista científica, Diana Costanzo, conversó con Atilio Savino, licenciado en Economía, presidente de la Asociación de Residuos Sólidos.

En el segundo bloque, un grupo de investigadores argentinos prueban con éxito en modelos animales una vacuna prevenir y tratar la enfermedad de Chagas crónica.