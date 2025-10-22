Ciencia al Dia

Hay avances en el tratamiento del accidente cerebrovascular, mientras que especialistas insisten en la importancia de la prevención y de la asistencia médica ante los primeros síntomas.

Nuestra periodista científica Diana Costanzo conversó con el neurocirujano Pedro Lylyk, referente en el tratamiento del ACV y director general de ENERI, Equipo de Neurocirugía Endovascular y Radiología Intervencionista.

En otro tramo del micro Ciencia al Día por Rae en Castellano, el Ministerio de Salud intensifica la prevención de la fiebre amarilla con el envío de vacunas a las provincias fronterizas, ante el brote de la enfermedad en la región.

Operación Técnica: Gloria Sarmiento