Cielo Razzo: “La música es catarsis y unión con la gente”

En Amnesia, conducido por Pablo Valente junto a Manu Campi Maier, Nabila Jatib y Damián Zárate, los invitados fueron Pablo Pino (voz) y Diego “Pájaro” Almirón (guitarra y coros) de Cielo Razzo.
La banda rosarina repasó su historia, habló del nuevo disco El día fuera del tiempo y destacó el vínculo cercano que mantienen con su público: “La música es catarsis, nos atraviesa y nos conecta con la gente”.
Además, compartieron reflexiones sobre la crítica a los artistas, el paso de los años y la importancia de sostener una carrera independiente. El encuentro cerró con un anticipo del show del viernes en el Teatro Vorterix, una cita imperdible para sus seguidores.
