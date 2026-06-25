Cielo despejado y temperaturas en ascenso gradual en el centro y norte del país

La estabilidad atmosférica seguirá dominando gran parte del territorio nacional, con tiempo seco, escasa nubosidad y temperaturas típicamente invernales durante las primeras horas del día. Aunque persistirán las mañanas frías y algunas heladas aisladas, especialmente en el centro, oeste y Patagonia, las temperaturas máximas mostrarán una recuperación gradual en varias regiones.

En el centro del país se espera una jornada con buenas condiciones meteorológicas. La ciudad de Buenos Aires tendrá cielo mayormente nublado y temperaturas entre 8°C y 13°C. Córdoba registrará una mínima de 3°C y una máxima de 18°C, mientras que Santa Fe alcanzará los 16°C y Entre Ríos los 16°C. La Pampa continuará con ambiente frío durante la mañana, con una mínima de 1°C y una máxima de 12°C.

En la región de Cuyo persistirá el tiempo estable y soleado. Mendoza tendrá temperaturas entre 4°C y 13°C, San Juan entre 0°C y 16°C y San Luis entre 2°C y 15°C. Las condiciones favorecerán una importante amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

El norte argentino mantendrá cielos despejados o ligeramente nublados, con mañanas frías y tardes agradables. Salta registrará una mínima de -1°C y una máxima de 17°C, Jujuy entre 3°C y 18°C, Catamarca entre 2°C y 16°C y Tucumán entre 5°C y 16°C. En el noreste, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones presentarán máximas de entre 16°C y 18°C, bajo condiciones de tiempo estable.

La Patagonia continuará con temperaturas bajas, aunque sin fenómenos significativos. Neuquén tendrá una mínima de -1°C y una máxima de 12°C, Río Negro entre 3°C y 11°C, Chubut entre 0°C y 9°C, Santa Cruz entre 1°C y 6°C y Tierra del Fuego entre 1°C y 6°C. La nubosidad será variable, pero predominan las condiciones de estabilidad.

El panorama nacional muestra una continuidad del tiempo seco y la presencia de aire frío, aunque con una tendencia gradual a la recuperación térmica en gran parte del país. Las heladas seguirán presentes en sectores del oeste, centro y sur durante las primeras horas del día, mientras que las tardes resultarán algo más templadas, especialmente en las provincias del norte.