Cielo despejado y bajas temperaturas marcan el inicio de la semana

El inicio de la semana estará marcado por condiciones estables en gran parte de la Argentina, con predominio de cielos despejados o parcialmente nublados y temperaturas bajas durante las primeras horas del día. Las mínimas cercanas a los 0 grados se harán sentir especialmente en el centro y oeste del país, mientras que las máximas alcanzarán valores más agradables durante la tarde.

En la región central, la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada algo nublada, con temperaturas entre 5 y 14 grados. Córdoba presentará cielo cubierto y registros de entre 4 y 16 grados, mientras que Santa Fe y Entre Ríos experimentarán una mañana fría, con mínimas de 5 y 1 grado respectivamente, y máximas de 14 grados.

El norte argentino mostrará condiciones más variadas. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones tendrán cielo despejado o ligeramente nublado, con máximas que oscilarán entre los 17 y los 19 grados. En cambio, Jujuy y Salta mantendrán abundante nubosidad y algunas lloviznas, con temperaturas máximas de 16 y 15 grados. Santiago del Estero alcanzará los 20 grados bajo un cielo mayormente nublado, mientras que Tucumán registrará una máxima de 19 grados con presencia de humo y abundante nubosidad.

En la región de Cuyo se esperan condiciones estables y amplitud térmica. San Juan tendrá una de las mañanas más frías del país, con una mínima de -2 grados y una máxima de 17. Mendoza registrará temperaturas entre 1 y 15 grados, mientras que San Luis oscilará entre -1 y 18 grados. Catamarca y La Rioja también disfrutarán de tiempo estable, con máximas de 19 grados.

La Patagonia continuará con temperaturas bajas, aunque sin fenómenos significativos. Chubut y Río Negro registrarán mínimas cercanas a los 0 grados y máximas de 14 y 13 grados respectivamente. Neuquén alcanzará los 12 grados durante la tarde, mientras que Santa Cruz tendrá temperaturas entre 2 y 10 grados. Tierra del Fuego seguirá siendo la provincia más fría del país, con una máxima prevista de apenas 5 grados.

Las condiciones generales indican un comienzo de semana con buen tiempo en gran parte del territorio nacional, acompañado por mañanas frías, algunas heladas aisladas y una recuperación moderada de las temperaturas durante la tarde.