Ciclo de recitales con presencia de público en el Auditorio de Radio Nacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En 1995, las puertas del Auditorio de la radio pública están abiertas de lunes a viernes para que la audiencia pueda participar de un ciclo de recitales.

La música popular, folklórica y el tango siguen siendo parte sustancial de la programación que, por otro lado, sigue sumando mujeres como Canela, Graciela Borges y Zulma Faiad.