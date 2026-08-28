Cicaré: la histórica fábrica de helicópteros de Saladillo que fue pionera en el hemisferio sur

El presidente de la empresa, Juan Manuel Cicaré, habló con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre la histórica fábrica de helicópteros de Saladillo. ¿Cómo empezó con este proyecto su fundador Augusto "Pirincho" Cicaré en 1937?

"Pirincho fue un pionero de todo esto en el hemisferio sur y empezó 70 años atrás con lo que tenía a mano. Entre los fierros, que había, utilizó partes de una cama y fierros de luz", contó. "Experimentó todo: el diseño y la fabricación de las piezas. Con los cálculos, lo ayudó su madre, porque él tenía hasta sexto grado. En los primeros vuelos, no tenía ni noción de cómo se iba a comportar el helicóptero", recordó.

Juan Manuel Cicaré contó que hoy en día, la fábrica "tiene certificaciones en Alemania" y en vías de tener acordar otra en Estados Unidos.

"Es un rol muy importante el de los pilotos, porque ellos son los que prueban los vuelos. Esto es todo un proceso, desde la fábricación de la primer pieza hasta la prueba del vuelo", agregó.