Ciberseguridad: recomendaciones para evitar trampas en medios de pagos digitales

Marcelo Bugallo, docente universitario en Seguridad de los Sistemas Informáticos en la UNDAV y en Redes de Telecomunicaciones en la UTN, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli dio consejos sobre este tema en Radio Nacional.

"Hay veces que por ejemplo uno cae en cualquier QR, uno scanea y roba los datos que tiene en el celular. Puede descargar también un software malicioso para robarte los datos", mencionó.

Con el internet móvil del celular es seguro hacer pagos digitales porque la información "está encriptada". "No es lo mismo si uno lo hace con redes prestadas, porque pueden hacer de pasarela y guardar toda la información", dijo Bugallo.