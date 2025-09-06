Ciberdelitos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, el eje está puesto en el ciberdelito y sus distintas modalidades, y en el daño psicológico que provoca en las víctimas.

Ecos Criminales analizó el tema con el especialista en ciberseguridad, Alan Mai, quien brindó ciertas recomendaciones para evitar caer en estas estafas.

“Estamos en un momento donde está todo fuera de control”, admitió, “el modus operandi es diverso, pero sigue siendo como el cuento del tío”.