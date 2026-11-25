La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos sufrieron un aparente ciberataque que impactó en la información no clasificada.

Funcionarios estadounidenses sostuvieron que no se vio comprometida información clasificada. Un portavoz de la ODNI declaró a la cadena de noticias CNN que “no hubo interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados”.

Por tratarse de un tema de seguridad nacional, los organismos involucrados no brindaron información sobre el alcance del incidente, la fecha en que se produjo ni si ya fue completamente resuelto.

Qué información quedó expuesta en el hackeo a la CIA

Según informó The New York Times, el ataque comprometió una red utilizada para recopilar y analizar información de fuentes abiertas, una actividad conocida como OSINT (inteligencia de fuentes abiertas). Este sistema trabaja con datos disponibles públicamente, como publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales, sitios web y bases de datos comerciales.

Aunque las autoridades aclararon que no se comprometieron sistemas clasificados ni información secreta, la filtración genera preocupación por el tipo de datos involucrados. La combinación de información pública con registros comerciales puede permitir obtener conclusiones sensibles sobre personas, organizaciones y movimientos en distintos lugares del mundo.

Hasta el momento, no se identificó a los responsables del ataque ni se precisó qué información quedó comprometida o cuál fue el mecanismo utilizado para ingresar a los sistemas.

La CIA y el FBI, en el centro de una seguidilla de ciberataques

El incidente se suma a otros problemas de seguridad informática registrados recientemente en organismos estadounidenses. Días atrás, el FBI investigó una intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una base de datos que conecta a las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales.

También se conoció un ataque contra un sistema del Departamento de Agricultura utilizado para gestionar pagos a productores rurales, mientras que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sufrió una interrupción de varios días en una de sus redes internas, atribuida oficialmente a una falla tecnológica.

Desde la Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguraron que el hackeo a la CIA no provocó interrupciones en las capacidades críticas ni afectó los sistemas clasificados. La sucesión de incidentes, sin embargo, reabrió el debate sobre las vulnerabilidades tecnológicas de las instituciones encargadas de la seguridad nacional de Estados Unidos.