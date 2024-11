Chumbis, la primera panadería para animales que es 'human friendly' en Argentina

Nicole Verdier es la creadora de Chumbis, y en comunicación con el equipo de Ramos generales, contó cómo fue que junto a su mamá Rocío abrieron la primera panadería artesanal para animales en la Argentina, en el barrio porteño de Caballito (Franklin al 700, entre Virasoro y Honorio Pueyrredón).

"Es todo natural y super sano. Son golosinas saludables y caseras para perritos", expresó, al detallar en la preparación "usamos alimentos naturales, no tiene sal, ni azúcar, ni condimentos ni colorantes".

Con “pastelería” que parece para humanos, pero no; las tortas, las galletitas y las medialunas esta vez están hechas exclusivamente para nuestros amigos de cuatro patas.

En ese marco, especificó algunos de los productos que ofrece este café y pastelería Human Friendly, que está abierto de lunes a sábado, de 13 a 19.

"Lo que cocinamos una persona lo puede probar tranquilamente porque no tiene nada que nosotros no comamos, pero al ser tan sano y no tener ni azúcar ni condimentos, a las personas no les va a resultar rico", subrayó.