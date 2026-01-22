Chubut: todavía hay fuego en algunas zonas y la lucha de los brigadistas no cesa

Los incendios forestales en la provincia de Chubut siguen siendo una emergencia ambiental y social, con diversos focos activos a pesar de los esfuerzos por contenerlos. El fuego, que lleva semanas afectando zonas de bosque nativo y áreas protegidas de la cordillera, ha generado evacuaciones preventivas y persistentes desafíos operativos debido a las condiciones climáticas extremas.

Laura Mirantes, coordinadora del Centro de Emergencias del Chubut, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó que la situación en la región cordillerana sigue siendo compleja, con múltiples focos reavivados bajo temperaturas superiores a 30 °C y ráfagas de viento que dificultan el combate de las llamas, especialmente cerca del Parque Nacional Los Alerces.

En ese marco, destacó el trabajo unificado y conjunta entre provincia del Chubut y Nación y resaltó la labor de más de 300 brigadistas en línea de fuego y 14 aéreos.

En las últimas horas las autoridades provinciales declararon una nueva alerta por incendios tras la reactivación de diversos focos en la zona cordillerana, donde ya se han visto afectadas decenas de miles de hectáreas de bosques nativos, plantaciones y pastizales desde el inicio de la temporada.