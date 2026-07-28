Chubut: Se cortó la luz en un hospital y los médicos tuvieron que operar con la linterna de sus celulares

Un corte de luz en el Hospital Zonal de Esquel, en Chubut, sorprendió al equipo médico: durante más de 20 minutos, dos cirugías de urgencia debieron continuar sin suministro eléctrico y los profesionales recurrieron a la luz de los celulares para poder seguir trabajando.

Hernán Navarro, médico cirujano del Hospital Zonal de Esquel que participó en la operación durante el corte de luz, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y relató cómo se desarrolló la intervención durante la emergencia. "Se pudo hacer los últimos puntos y la recuperación del paciente de la anestesia bajo la luz del celular", expresó.

El corte de energía se produjo después de la intensa nevada que afectó a la región. En ese momento, el hospital, centro de referencia del que dependen 14 localidades de la región, tenía dos cirugías de urgencia en desarrollo. Navarro participaba de una intervención por un problema biliar de alta complejidad.

Tras manifestar que "no es la primera vez que nos ocurre esto", Navarro subrayó que "hay que poner un equipo electrógeno nuevo y que le dé luz a todo el hospital". "El Hospital no está en condiciones, no se puede seguir trabajando así", manifestó.