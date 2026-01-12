Chubut: llovió en Epuyén, El Hoyo y los Alerces, pero los focos de incendio siguen activos

El clima dio un respiro este domingo en la comarca andina. Después de varios días de incendio sin control, empezaron a caer las primeras lluvias y trajeron algo de alivio en Chubut. Las precipitaciones se sintieron en el Parque Nacional Los Alerces, Esquel y El Hoyo, y también llegaron a Epuyén y al paraje Rincón de Lobos.

Ariel Amthauer, director de Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, dialogó con Creer o reventar sobre la situación actual en Chubut y expresó que "en el parque nacional tenemos un incendio activo".

"En algunos sectores el incendio tuvo un comportamiento extremo, generando un impacto bastante fuerte sobre el ambiente", recalcó.

En Epuyén, hubo 12.000 hectáreas quemadas solo en la última semana. El sábado fue el momento más crítico: la zona afectada se duplicó por el viento, lo que complicó todavía más el trabajo en la zona. En ese sentido, Amthauer manifestó: "Una vez que finalice el incendio se podrá revelar la superficie real afectada para comenzar a trabajar en el análisis de severidad del daño".