Chubut: focos activos y condiciones cambiantes complican el combate al fuego

La provincia de Chubut continúa enfrentando incendios forestales de gran magnitud que mantienen activos múltiples frentes en áreas como el Parque Nacional Los Alerces y zonas cercanas, en un contexto de clima adverso y desafíos operativos. El fuego ha consumido una superficie estimada en más de 30 mil hectáreas hasta el momento, e incluso debido a la combinación de altas temperaturas y fuertes vientos se reactivaron focos que habían estado controlados, lo que complica las labores de extinción.

Ariel Amthauer, titular de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, dialogó con el equipo de Creer o reventar y afirmó que las condiciones meteorológicas y la topografía irregular continúan siendo factores clave que dificultan el combate de las llamas, aun cuando se espera que lluvias y chaparrones previstos puedan ayudar a mitigar la propagación de los focos.

"Es muy importante el trabajo articulado entre provincia y la Nación, y la asistencia de Chile, que nos acompaña en el análisis del comportamiento del fuego", expresó.

El operativo de lucha contra el fuego involucra a brigadistas especializados, recursos aéreos y terrestres, y la coordinación entre diferentes niveles del Estado para contener los incendios y proteger tanto áreas naturales como comunidades cercanas. Las autoridades también trabajan para anticipar y responder a la formación de columnas convectivas y pirocúmulos, fenómenos que pueden generar nuevos focos de manera repentina y elevar el riesgo de propagación.

Frente a este complejo escenario, se han reforzado las tareas de vigilancia y ataques directos a los focos, mientras el pronóstico del clima y la llegada de precipitaciones se consideran clave para mejorar las condiciones de control del fuego. El desafío operativo se mantiene, con un enfoque que busca equilibrar la respuesta inmediata y la prevención de reactivaciones en distintas áreas afectadas.