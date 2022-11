"Chubut es una de las provincias de la patagonia que más obras tiene"

El senador del Frente de Todos, Carlos Linares se refirió al avance de la discusión por el presupuesto y respondió al senador Nacho Torres por no participar del debate.

"En el tema presupuestario hay que rescatar dos cosas, por un lado que vamos a tener presupuesto, cosa que no tuvimos el año pasado por la intransigencia de la oposición de dejar a un país sin esa herramienta con todo lo que eso significa". Además, "los que tuvimos que hacer presupuesto en nuestros municipios sabemos que es esto donde uno plasma un monton de ejecuciones que uno espera realizar en el 2023. Tuvimos una reunión con el ministro Massa y entendemos que el panorama para el 2023 es mucho mejor".

En respuesta a Nacho Torres, dijo: "la realidad es que , yo cuando escucho al senador Torres lo veo que es parte de la comisión de presupuesto y no participa, Chubut es una de las provincias de la patagonia que más obras proyectadas tiene, está el interconectado, parte importante del acuducto, circunvalación, obras para Trelew y la Comarca, siempre faltan o sobran obras segun el lugar desde donde se lo mira. Pero yo estoy muy contento".

DESCARGAR

Programa: En Línea x 63o // Conducen: Jaime González y Daniel Lay // Operación Técnica: Horacio Solís