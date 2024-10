Chubut: denuncian por estafa piramidal a la empresa Peak Capital Team

El Ministerio Público Fiscal de Chubut recibió la denuncia de más de 100 vecinos de Esquel que habrían sido estafados por la compañía Peak Capital Team, una firma con terminales en San Juan, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, sospechada de montar una estafa piramidal.

Raúl Carello, periodista de Radio Nacional Esquel, explicó en qué consistió esta presunta estafa y señaló que "el número de perjudicados todavía es incierto, se habla de más de cien, pero algunos señalan que podrían ser 500".

Al igual que en la estafa de RainbowEX en San Pedro, la empresa "capta ahorros de particulares al ofrecer un retorno elevado de intereses a partir de inversiones que se implementaría mediante una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp", explicaron las autoridades. Para facilitar la realización de las denuncias, la fiscalía distribuyó un formulario por WhatsApp.

La fiscal general de Esquel, Rafaella Riccono, le solicitó a las personas perjudicadas que no borren información del teléfono, no salgan de grupos vinculados con el caso ni bloqueen ningún contacto. Como las capturas de pantalla no pueden ser consideradas como una prueba judicial, es importante conservar los archivos de las conversaciones.